Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области начали разводить гигантских креветок

В Ростовской области начали разводить гигантских креветок
В Ростовской области начали выращивать гигантских креветок Розенберга. Информацию сообщили в Азово-Черноморском филиале ВНИРО.

Самцы креветки Розенберга могут достигать больших размеров - до 320 мм в длину и 250 граммов веса, а самки - 250 мм и 200 граммов. В естественной среде они обитают в тропических пресноводных водоёмах Южной и Юго-Восточной Азии. Однако вкус и быстрый рост пресноводных стал поводом для их активного искусственного выращивания.

В настоящее время на базе в донском регионе проводят преднерестовое выдерживание производителей. Уже провели нерест первой самки-производителя.
Фото: Азово-Черноморского филиала ВНИРО.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.