В Ростовской области начали разводить гигантских креветок

Фото: Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

В Ростовской области начали выращивать гигантских креветок Розенберга. Информацию сообщили в Азово-Черноморском филиале ВНИРО.Самцы креветки Розенберга могут достигать больших размеров - до 320 мм в длину и 250 граммов веса, а самки - 250 мм и 200 граммов. В естественной среде они обитают в тропических пресноводных водоёмах Южной и Юго-Восточной Азии. Однако вкус и быстрый рост пресноводных стал поводом для их активного искусственного выращивания.В настоящее время на базе в донском регионе проводят преднерестовое выдерживание производителей. Уже провели нерест первой самки-производителя.