Директор департамента ЖКХ Ростова-на-Дону получил штраф



К ответственности привлекли директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону. Об этом 30 марта сообщили в прокуратуре Ростовской области.



Анна Нор-Аревян нарушила законодательство при переселении людей из аварийного жилья. В надзорном ведомстве сообщили, что департамент затянул со сроками и не вовремя признал жилое помещение аварийным или непригодным для жилья.



За выявленное нарушение руководитель департамента ЖКХ и энергетики заплатит штраф.