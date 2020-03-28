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Директор департамента ЖКХ Ростова-на-Дону получил штраф

Директор департамента ЖКХ Ростова-на-Дону получил штраф
К ответственности привлекли директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону. Об этом 30 марта сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Анна Нор-Аревян нарушила законодательство при переселении людей из аварийного жилья. В надзорном ведомстве сообщили, что департамент затянул со сроками и не вовремя признал жилое помещение аварийным или непригодным для жилья.

За выявленное нарушение руководитель департамента ЖКХ и энергетики заплатит штраф.

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