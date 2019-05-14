В Ростове начальника департамента ЖКХ оштрафовали за игнорирование аварийного жилья



Начальника отдела департамента ЖКХ и энергетики в Ростове оштрафовали за волокиту с жалобами на аварийное жильё. Он нарушил сроки рассмотрения обращений людей, чьи дома непригодны для проживания. Об этом 15 мая сообщили в прокуратуре Ростовской области.



Из-за выявленных нарушений возбуждены административные дела в отношении начальника отдела по правовым вопросам и вопросам оценки жилых помещений департамента ЖКХ.



- Постановлением мирового судьи судебного участка по Ленинскому району ему назначены штрафы, - добавили в надзорном ведомстве.



Решение суда в законную силу не вступило.