Девочка-подросток без вести пропала в Ростовской области

16-летняя девочка-подросток без вести пропала на Дону. Олеся Петрова ушла из дома в поселке Веселом 20 марта и перестала выходить на связь с близкими. Когда школьница не вернулась домой, они забили тревогу и обратились с заявлением в полицию. Несовершеннолетнюю ищут и волонтеры.Рост пропавшей - 165 сантиметров, она плотного телосложения, глаза серо-голубые, волосы длинные. В день исчезновения на ней были черные юбка, куртка и ботинки.Если вы что-либо знаете о местонахождении девочки, то позвоните по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.