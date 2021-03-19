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Девочка-подросток без вести пропала в Ростовской области

Девочка-подросток без вести пропала в Ростовской области
16-летняя девочка-подросток без вести пропала на Дону. Олеся Петрова ушла из дома в поселке Веселом 20 марта и перестала выходить на связь с близкими. Когда школьница не вернулась домой, они забили тревогу и обратились с заявлением в полицию. Несовершеннолетнюю ищут и волонтеры.

Рост пропавшей - 165 сантиметров, она плотного телосложения, глаза серо-голубые, волосы длинные. В день исчезновения на ней были черные юбка, куртка и ботинки.

Если вы что-либо знаете о местонахождении девочки, то позвоните по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

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