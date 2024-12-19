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Дерево на Днепростроевской в Ростове повисло над проводами

Дерево на Днепростроевской в Ростове повисло над проводами
В Ростове дерево повисло над электрическими проводами на улице Днепростроевской возле дома №64А. Об этом местные жители сообщили на сайте «Благоустройство города» 18 декабря. 

В жалобе указано, что дерево находится в аварийном состоянии. В результате урагана ствол наклонился, а ветви начали нависать над проводами. Ствол дерева не сможет выдержать очередной шторм в городе. 

-Возле него вчера был произведен большой ремонт сетей Водоканала, все корни были разрушены. Прошу срочно принять меры, чтобы дерево не упало на людей и не порвало электрические провода, — пишет ростовчанин в обращении. 

Заявление жителя города было одобрено и теперь находится в процессе рассмотрения. 
Фото: сайт "Благоустройство города"
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