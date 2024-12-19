Дерево на Днепростроевской в Ростове повисло над проводами

-Возле него вчера был произведен большой ремонт сетей Водоканала, все корни были разрушены. Прошу срочно принять меры, чтобы дерево не упало на людей и не порвало электрические провода, — пишет ростовчанин в обращении.



Фото: сайт "Благоустройство города"

В Ростове дерево повисло над электрическими проводами на улице Днепростроевской возле дома №64А. Об этом местные жители сообщили на сайте «Благоустройство города» 18 декабря.В жалобе указано, что дерево находится в аварийном состоянии. В результате урагана ствол наклонился, а ветви начали нависать над проводами. Ствол дерева не сможет выдержать очередной шторм в городе.Заявление жителя города было одобрено и теперь находится в процессе рассмотрения.