Дерево на Днепростроевской в Ростове повисло над проводами
В Ростове дерево повисло над электрическими проводами на улице Днепростроевской возле дома №64А. Об этом местные жители сообщили на сайте «Благоустройство города» 18 декабря.
В жалобе указано, что дерево находится в аварийном состоянии. В результате урагана ствол наклонился, а ветви начали нависать над проводами. Ствол дерева не сможет выдержать очередной шторм в городе.
Заявление жителя города было одобрено и теперь находится в процессе рассмотрения.