Депутаты Заксобрания Ростовской области помогли оборудовать 13 ресурсных классов

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области помогли оборудовать 13 ресурсных классов. На их формирование народные избранники направили 6,7 миллионов рублей из средств резервного фонда регионального правительства, предусмотренных для исполнения наказов избирателей. Из них 6,4 миллиона рублей передали на оборудование классов, предназначенных для детей с расстройством аутистического спектра.Благодаря спикеру донского парламента Александру Ищенко новые ресурсные классы появятся в школе №2 города Батайска. Депутат Саркис Гогорян посодействовал появлению классов в школе №4 Аксайского района. На формирование ресурсных классов в школе №1 Белокалитвинского района деньги направили Николай Беляев и Павел Бережной. В гимназии станицы Вешенской - председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Андрей Харченко и его заместитель Александр Михалев. Сергей Ковалев и Евгений Дегтярев помогли оборудовать ресурсные классы в школе №4 Миллеровского района, а народные избранники Арутюн Сурмалян и Елена Мелихова - в школе №110 Ростова-на-Дону. Сергей Шлык и Вартерес Самургашев направили средства в ростовскую школу №81, Игорь Молотов - в лицей №103, а Геннадий Рябоконов - в школу №3. Также финансовую помощь для оборудования ресурсных классов получила ростовские школа №107 - благодаря депутатам Геннадию Рябоконову и Сергею Замиховскому, и школа №96. Последней с оборудованием ресурсных классов помог зампредседателя комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике Артур Исаков.Для обучения детей с задержкой психического развития передали 285,5 тысяч рублей. Из них 220,4 тысячи Геннадий Рябоконов направил в школу №6 Ростова-на-Дону. Еще 65,1 тысяч рублей Артур Исаков направил в ростовскую школу №107.Ресурсный класс представляет собой отдельное помещение в общеобразовательной школе. Там дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут получить дополнительную поддержку необходимых специалистов. Обучение в ресурсных классов подразумевает обучение по индивидуальной образовательной программе. Каждый такой класс должен быть оснащен специальными партами, оборудованием для альтернативной коммуникации, а также учебными пособиям. Как правило, ресурсные классы делят на несколько зон: индивидуальную, групповую, рабочая зона учителя и сенсорной разгрузки.Время нахождения в ресурсном классе не ограничено. В зависимости от потребностей ребенка, обучающийся может находиться там как небольшую часть времени после занятий в общеобразовательном классе, так и большую часть учебного времени, посещая общеобразовательный класс по индивидуальному плану. Занятия в таких классах могут проходить наедине с преподавателем или в небольших группах. Как правило, на занятиях в группах отрабатывают навыки социального взаимодействия. А в зона сенсорной разгрузки предназначена для подвижных игр и отдыха между занятиями. Там учащиеся могут восполнить сенсорные дефициты.