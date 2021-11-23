Депутаты Заксобрания Ростовской области поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

Фото: Заксобрание Ростовской области

В Законодательном Собрании Ростовской области состоялось 36-е заседание. Донские парламентарии рассмотрели и приняли пакет поправок в областные и федеральные законы. Главной темой для обсуждения стал законопроект о QR-кодах, который был внесен в Государственную Думу.Инициатива предполагает обязательное предъявление QR-кода, медотвода или справки о перенесенном заболевании для посещения массовых мероприятий, общепита, культурных учреждений и объектов розничной торговли. Такое требование будет действовать с 1 февраля 2022 года. При этом вместе с этим документом нужно будет предъявлять паспорт. До 1 февраля можно будет использовать отрицательный ПЦР-тест.За законопроект проголосовали 42 депутата, против – 10, двое воздержались. Проект разослан по всем субъектам Российской Федерации для анализа и предложений. По словам спикера донского парламента Александра Ищенко, победить пандемию может либо вакцинация, либо полный локдаун. Власти занимаются поиском адекватных и сбалансированных мер для борьбы с ковидом.- Конечно, мы не специалисты и не можем со стопроцентной точностью оценивать эффективность какого-либо средства. Но из уже использованных сегодня во всем мире путей действенны только те, которые предлагаются правительством России. Само собой появляются новые вопросы, новые предложения. Одна из инициатив предполагает выдачу QR-кода переболевшим бессимптомно людям с высоким уровнем антител либо тем, кто получил отрицательный ПЦР-тест, - поделился Александр Ищенко.Первый заместитель председателя Заксобрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев подчеркнул, что все меры временные и направлены на борьбу с коронавирусом. Внесенные изменения будут действовать пока до 1 июня 2022 года.Некоторых депутатов донского парламента возмутили такие строгие меры, однако все понимают, что только так можно остановить коронавирус. Например, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Ростовской области Евгений Федяев отметил, что не все жители региона с пониманием относятся к предлагаемым ограничениям. Более того, в законопроекте нет явного понимания, как быть тем гражданам, которые переболели коронавирусом, но к врачу не обращались. В свою очередь руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов предостерег, что в случае принятия законопроекта вырастет торговля QR-кодами и сертификатами о прививке.В противовес депутатам выступили другие народные избранники. Например, член партии «Единая Россия» Сергей Шамшура рассказал, что на его предприятии, где он является руководителем, все сотрудники привились добровольно.- Я считаю, что по вакцинации от коронавируса надо принять меры обязательно. Только тогда мы можем остановить распространение вируса, - подчеркнул депутат.Все предложения, высказанные в ходе заседания ЗС, сформируют и передадут на рассмотрение в Государственную Думу.Также во время заседания в первом чтении был принят областной бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.– Новый трехлетний бюджет оценивается нами как позитивный, исходя из увеличения областного дохода. Вместе с тем растет и помощь со стороны федерального бюджета. Если сравнить первое чтение этого бюджета с первым чтением бюджета на текущий год, доходы выросли на сорок миллиардов рублей. Это очень серьезная сумма, которая в основной своей массе пойдет на различные социальные направления, – отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.Большая часть средств будет направлена на социальные нужды. Кроме того, в приоритете остаются расходы на инфраструктурное развитие муниципалитетов, на поддержку бизнеса и сельского хозяйства.