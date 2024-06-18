Дело о гибели ростовчанки на «Желдорреммаше» отправили на повторное рассмотрение в суд
Дело о гибели ростовчанки во время работы на заводе «Желдорреммаш» рассмотрят повторно. Как сообщил DonDay, по решению Ростовского областного суда приговор первой инстанции был отменен.
Трагедия произошла весной 2023 года. Елена Липчанская пришла на смену в филиале завода «Локотех — Электромашинный дивизион» 19 апреля. Она проверяла трансформаторные катушки, когда ее ударило током. Разряд оказался настолько мощным, что 32-летняя женщина умерла на месте ЧП.
По словам супруга погибшей, Ивана Липчанского, на заводе была трудовая комиссия, которая выявила нарушения. Не исключено, что именно из-за них 6-летняя Варя осталась без мамы.
На фото: семья Липчанских: Елена, Иван и их дочь Варя.
По факту происшествия возбудили уголовное дело. Ответственного за безопасность работников на участке Арунаса Янушку обвиняли по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека». Через полгода дело передали в Железнодорожный районный суд Ростова.
В марте 2024-го Янушку признали виновным и приговорили к двум годам условного срока. Родственники не согласились с таким решением и обжаловали его в Ростовском областном суде. Там стали на сторону потерпевших: приговор аннулировали, а дело отправили на пересмотр. Первое заседание назначено на 25 июня.