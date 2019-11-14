Дочери экс-главы Ростова Чернышева снова предъявлено обвинение





В Ростове предъявлено обвинение дочери бывшего мэра Ростова. Ольга Чернышева обвиняется в преднамеренном банкротстве. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На имущество обвиняемой - дом и земельный участок - наложен арест.



Согласно документам, которые оказались в распоряжении Rostov.ru, в период с 2007-го по 2014 год фигурантка целенаправленно банкротила свою организацию. В результате чего потерпевшим был причинен ущерб более 136 млн рублей.



Кроме того, проверка по этой же статье проводится и в отношении гражданского супруга Ольги Михайловны – Максима Шишкина (сумма ущерба кредиторам - более 20 млн рублей). Он был одним из кредиторов Чернышевой. Но и это не всё. Возбуждено уголовное дело в отношении матери Шишкина – Л. В. Лебедевой - учредителя ООО «Дельта» (отношение к данной организации имела и Чернышева О. М., и Шишкин М. С.), действиями которой причинен ущерб потерпевшим в размере более 30 млн рублей.



Это уже второе уголовное дело в отношении дочери депутата Государственной Думы Михаила Чернышева. Так, в 2013 году суд признал её виновной в причинении имущественного ущерба путём обмана и злоупотребления доверием. В ходе судебного разбирательства было установлено, что несколько собственников земельных участков в Аксайском районе передали своё право владения на землю Чернышевой. Рассчитаться с ними она обещала после её продажи. Женщина реализовала земельные участки, выручив 258 млн рублей, но с собственниками так и не расплатилась.



Суд обязал её выплатить потерпевшим по делу Горносталь О. В., Громозову А. А., Шелудченко А. И. более 51 млн рублей. Но исполнять решение суда Чернышева не планировала, поэтому и затеяла процедуру банкротства. В 2014 году Арбитражный суд Ростовской области признал её банкротом. В последующие годы практически всё её имущество было распродано. Вырученные средства пошли на выплаты кредиторам, только потерпевших по уголовному делу в их числе не было.



Пять лет понадобилось потерпевшим, чтобы доказать, что в действиях Чернышевой есть признаки преступления. На протяжении этого времени следственные органы Ростова неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела. Причем потерпевшим пришлось пройти все ступени номенклатуры, чтобы данный вопрос был поставлен на контроль в Генпрокуратуре и МВД России.



В результате в отношении бизнес-леди было возбуждено уголовное дело. И как итог - предъявлено обвинение. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы до 6 лет.



В ближайшее время уголовное дело в отношении Ольги Чернышевой будет направлено в суд.