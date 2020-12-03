Дебиторскую задолженность «Капиталбанка» выставили на торги за три миллиарда

В Ростове-на-Дону пытаются продать дебиторскую задолженность «Капиталбанка». Лоты оценили в три миллиарда рублей.На торги выставили права требования по кредитным обязательствам к девяти компаниям и шести физлицам. Наиболее дорогостоящими являются требования к московской фирме по оптовой торговле «Краун Дистрибьюшн» (855 миллионов рублей), к компании по вывозу мусора «СпецТрансСервис» (660 миллионов), к московской организации «Десятое измерение» (390 миллионов), московской фирме по оптовой торговле «Кровекс» (273 миллиона). Также банку задолжал и ростовский медицинский центр «Мед-Сервис». Лот стоит 200 миллионов. Остальные уступки по кредитным обязательствам - значительно дешевле.Центральный банк отозвал лицензию у «Капиталбанка» еще в 2016 году. Спустя месяц после этого события кредитную организацию признали банкротом. Позже был арестован экс-председатель правления Сергей Осипов. Несмотря на необоснованное обвинение, его приговорили к семи годам и шести месяцам колонии. По мнению экспертов, Осипов - жертва махинаций владельцев банка. Они избежали наказания и покинули страну.