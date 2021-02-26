Дебиторская задолженность банка «Донинвест» снова выставлена на торги

На аукционе появились права на требование краткосрочных долговых обязательств с пяти физических лиц.Дебиторскую задолженность банка «Донинвест» вновь попытаются продать на открытом аукционе. Данные об этом размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.Один-единственный лот, включающий в себя дебиторскую задолженность с пяти физических лиц, планируется продать за 25 миллионов рублей. Это на три миллиона меньше, чем в предыдущий раз.Напомним, что в 2015 году фирма была признана банкротом, после чего банк выставил на торги все имеющееся имущество.