Дату проведения конкурса на пост сити-менеджера Ростова объявят 21 мая



Дату проведения конкурса на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону утвердят 21 мая. Точное число назначат на заседании депутатов гордумы. Тогда же объявят имена членов конкурсной комиссии и дату подведения итогов, сообщил руководитель пресс-службы Ростовской городской Думы Михаил Добринский.



Напомним, глава администрации Ростова Виталий Кушнарёв покинул свой пост 23 апреля. Его имя ассоциируется у горожан с неимоверно длинной реконструкцией улицы Станиславского и, конечно, нашумевшей транспортной реформой.

Следом за Кушнарёвым подали в отставку его заместители Владимир Сакеллариус и Дмитрий Мамелко.