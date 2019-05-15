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Дату проведения конкурса на пост сити-менеджера Ростова объявят 21 мая

Дату проведения конкурса на пост сити-менеджера Ростова объявят 21 мая
Дату проведения конкурса на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону утвердят 21 мая. Точное число назначат на заседании депутатов гордумы. Тогда же объявят имена членов конкурсной комиссии и дату подведения итогов, сообщил руководитель пресс-службы Ростовской городской Думы Михаил Добринский.

Напомним, глава администрации Ростова Виталий Кушнарёв покинул свой пост 23 апреля. Его имя ассоциируется у горожан с неимоверно длинной реконструкцией улицы Станиславского и, конечно, нашумевшей транспортной реформой.
Следом за Кушнарёвым подали в отставку его заместители Владимир Сакеллариус и Дмитрий Мамелко.

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