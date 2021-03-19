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COVID-19 выявили в 42 муниципалитетах Дона

COVID-19 выявили в 42 муниципалитетах Дона
В 42 муниципалитетах Ростовской области выявили новых заболевших коронавирусом. Первое место и 101 инфицированный - в Ростове, на второй позиции и с девятью заболевшими в каждом городе - Новочеркасск и Таганрог, третья ступень и по восемь зараженных - Батайск, Шахты и Семикаракорский район.

Единичные случаи заболевания - в Веселовском, Заветинском, Морозовском, Песчанокопском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском районах и городе Донецке.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 243 человек, а общее число зараженных достигло 78 432.

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