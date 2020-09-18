Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Ростове в ближайшие три дня

В Ростове-на-Дону в течение трёх дней сохранится чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Спасатели предупредили, что на территории донской столицы с 22 по 24 сентября высока вероятность возникновения пожаров (пятый класс пожароопасности). Кроме того, этот прогноз распространится на весь регион, за исключением юга Азовского района. Там специалисты определили опасность четвёртого класса.Напомним, на ближайшей неделе в Ростове будет потепление. Максимальная температура днём достигнет 27 градусов со знаком плюс, а вечером столбики термометров опустятся до +10 градусов.