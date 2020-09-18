Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Ростове в ближайшие три дня
В Ростове-на-Дону в течение трёх дней сохранится чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Спасатели предупредили, что на территории донской столицы с 22 по 24 сентября высока вероятность возникновения пожаров (пятый класс пожароопасности). Кроме того, этот прогноз распространится на весь регион, за исключением юга Азовского района. Там специалисты определили опасность четвёртого класса.
Напомним, на ближайшей неделе в Ростове будет потепление. Максимальная температура днём достигнет 27 градусов со знаком плюс, а вечером столбики термометров опустятся до +10 градусов.