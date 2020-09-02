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Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Ростове в течение трех дней

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Ростове в течение трех дней
Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Ростове-на-Дону в период с 4 по 5 сентября, сообщает ГУ МЧС по Ростовской область.

В эти дни высока вероятность возникновения новых пожаров. Жителям донской столицы во избежание чрезвычайных ситуаций запрещено разжигать костры, мангалы, палить сухую траву и камыши.

Напомним, в Ростовской области уже третьи сутки горит лес в Тарасовском районе. Пожар пытаются ликвидировать свыше 400 спасателей на 130 единицах техники и девяти воздушных судах. Площадь возгорания составляет около тысячи гектаров. В муниципалитете введен режим ЧС.

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