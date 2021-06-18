Число выздоровевших от коронавируса в Ростовской области приблизилось к 90 тысячам

В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 89 534 человека. Из них 141 поборол опасную инфекцию за сутки с 21 по 22 июня.Стационарное лечение получают 1 147 дончан. В числе тяжелобольных пациентов оказались 140 человек. Они получают кислород с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких. Еще 2 392 жителя области проходят лечение амбулаторно, они в легкой форме болеют на дому. Загруженность коечного фонда составляет 77,5%.Увеличилось и количество зараженных. За минувшие сутки медики выявили 97 696 случаев инфицирования, из которых 43 - британским штаммом, пять - индийским и один - южно-африканским. К сожалению, врачам не всегда удается вылечить тяжелобольных пациентов ковидных госпиталей. От COVID-19 скончались 4 619 человек, сообщили в региональном правительстве.