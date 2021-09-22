Число выздоровевших от COVID-19 пополнили еще 454 жителя Ростовской области

В Ростовской области увеличилось число людей, поборовших коронавирус. За сутки с 23 по 24 сентября отрицательные тесты на COVID-19 получили 454 человека, проходивших курс лечения от опасной инфекции. Всего с начала пандемии медики вылечили 117 618 человек.В стационарах находятся 3 975 пациентов с коронавирусом. Еще 411 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 42 из них врачи оценивают как тяжелое.Увеличилось и количество зараженных COVID-19. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 478 жителей региона. За период пандемии медики выявили 135 713 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, спасти удалось не всех. Опасная инфекция забрала жизни 6 642 человек. По информации правительства Ростовской области, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.