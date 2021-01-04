Численность донской митрополии выросла на 2%

Численность донской митрополии выросла почти на 2% за 2020 год, или на пять церковнослужителей, пишет DonDay.ru со ссылкой на пресс-секретаря митрополии Игоря Петровского. Таким образом, Ростовская-на-Дону епархия насчитывает 277 человек, включая дьяконов.Для сравнения: численность московского духовенства, по официальным данным, за год сократилась втрое. Умер 91 священник и монах. В 2019 году в столице ушли из жизни только 33 представителя духовенства.В Ростовской области в 2020 году скончались три церковнослужителя, сообщала Ростовская-на-Дону епархия. Служитель храма Архистратига Божия Михаила Александр Кукуев и клирик Шахтинской епархии Валерий Татаркин умерли от COVID-19 в возрасте 66 и 56 лет соответственно. Один из старейших клириков Ростовской епархии протоиерей Владимир Конюховский умер своей смертью на 90-м году жизни.