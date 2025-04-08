Чемпион из Ростова обвиняют в жестоком обращении с детьми

Фото: соцсети

Известный гимнаст и чемпион России по спортивной гимнастике Алексей Дудченко оказался в центре скандала. Его обвиняют в жестоком обращении с детьми на тренировках. В марте 2025 года СМИ сообщили, что полиция начала проверку по заявлениям родителей, обеспокоенных методами тренера.По словам матери одного из воспитанников, Дудченко применял к ее сыну чрезмерную строгость. Это привело к физическим повреждениям и психологическим проблемам. У ребенка появились нервный тик и бессонница.Сам Алексей Дудченко заявил «Матч ТВ», что уже дал все необходимые объяснения полиции. Он подчеркнул, что его методы работы всегда находили одобрение у детей и родителей. Он готов понести ответственность, если это потребуется.Алексей Дудченко является многократным чемпионом мира и Европы по спортивной гимнастике. Он заслуженный мастер спорта России. Также президент Федерации спортивной акробатики Ростовской области. Он выступал в составе сборной России и был ее капитаном.Дудченко выиграл пять золотых медалей чемпионатов мира (2006, 2008, 2010, 2012, 2014) и четыре золотые медали чемпионатов Европы. Он также становился чемпионом Финала Кубка мира в 2007 и 2009 годах, серебряным призером Всемирных игр 2009 года и победителем Всемирных игр 2013 года.Алексей дважды становился лучшим спортсменом Ростова-на-Дону (2007, 2008). Он также получил премию главы Ростовской области за успехи в спорте, знак «Спортсмен мирового класса» и множество наград от РГСУ за развитие спорта. Последние годы Дудченко жил и преподавал спортивную гимнастику в Москве.