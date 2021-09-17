Центризбирком Ростовской области обработал 99,9% голосов
Региональный центризбирком обработал 99,9% бюллетеней на выборах в Госдуму. Явка избирателей составила 50% населения региона.
По предварительным результатам подсчетов голосов лидирует партия «Единая Россия». Кандидаты, представляющие «ЕР», набрали в целом 52% голосов. На втором месте - КПРФ (20%), на третьем - ЛДПР (7%). Также в топ-5 вошли «Новые люди» и «Справедливая Россия».
По семи одномандатным округам также лидирующую позицию закрепила за собой «Единая Россия».