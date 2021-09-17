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В Ростовской области проголосовали около 50 тысяч жителей Донбасса

В Ростовской области проголосовали около 50 тысяч жителей Донбасса
В Ростовской области подсчитали 99,9% голосов за кандидатов в Госдуму и по одномандатным округам. Об этом в ходе конференции 20 сентября сообщил председатель ЦИК Ростовской области Андрей Буров.

По словам председателя, в Ростовской области явка составила 50%. Участие в выборах также принимали жители ДНР и ЛНР, у которых есть российские паспорта. По словам Андрея Бурова, очно проголосовали почти 50 тысяч человек (49 800). Еще порядка 162 тысяч жителей Донбасса отдали свои голоса дистанционного.

Уже подведены первые итоги. По предварительным данным на утро 20 сентября, в Ростовской области 52% голосов получила партия «Единая Россия». КПРФ набрала около 20%, ЛДПР – 7%, «Справедливая Россия» – близко к 7%. Партия «Новые люди» - 5,2%.
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