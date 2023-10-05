Бывший депутат донского парламента избежал наказания по делу о мошенничестве

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Экс-депутат Законодательного Собрания Ростовской области избежал наказания по делу о мошенничестве. Михаила Сапрыкина признали виновным и назначили наказание в виде штрафа. Однако выплачивать он его не будет: срок давности привлечения к уголовной ответственности истек.На скамье подсудимых бывший народный избранник оказался после того, как заключил с администрацией Семикаракорского района 12 контрактов. От Сапрыкина требовалось построить три дома на 12 квартир для детей-сирот. Затем бывший депутат заключил договор с другой компанией-подрядчиком на 6,1 миллиона рублей, изменив требования к качеству и характеристикам объекта. В итоге квартиры оказались непригодны для жизни. А сумма ущерба в отношении районной администрации составила более 9 миллионов рублей.Экс-парламентария задержали в апреле 2022 года. Он провел в следственном изоляторе два с половиной месяца, затем его отправили под домашний арест. Прокурор запрашивал четыре года колонии общего режима, но судья решил, что достаточно штрафа в размере 400 тысяч рублей. Правда, выплачивать его не придется, так как срок давности привлечения к уголовной ответственности по делу истек.