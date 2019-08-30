Будет больно: таганроженка Воеводина не может себя заставить говорить о разводе с экс-королём Малайзии



Уроженка Таганрога Оксана Воеводина призналась, что ей больно говорить о разрыве с супругом. В своём микроблоге она написала, что не хочет никого обижать.



- Может быть, если я расскажу правду, мне станет легче, - говорит модель.



Оксана выложила фотографию, на которой она запечатлена в обнимку с Махаммадом V. Судя по кадру, у пары всё складывается отлично. Но, увы, не всё так безоблачно. Напомним, в середине июля появились слухи об их разводе. Поначалу адвокат Оксаны заявил, что никаких подтверждающих документов нет, но позднее издание «РИА Новости» со ссылкой на сингапурского юриста подтвердило факт развода.



Всё это время Воеводина была в Москве, где вместе с новорождённым сыном находилась под присмотром врачей. Тогда она заявила, что либо никакого развода нет, либо семья супруга не поставила её в известность.



Вскоре появилась информация о том, что родители бывшего короля Малайзии нашли ему более подходящую невесту. Мухаммаду, женившись на Оксане, пришлось отречься от престола, так как девушка является иностранкой, и брак с ней нарушил малайзийские традиции.

