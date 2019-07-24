Таганроженка Оксана Воеводина впервые сделала заявление по поводу развода с экс-королём Малайзии



Уроженка Таганрога модель Оксана Воеводина впервые прокомментировала свой развод с бывшим королём Малайзии Мухаммадом V. О своём видении данной ситуации она написала в микроблоге.



В то время, когда российские и зарубежные издания говорить о разводе пары, Оксана пребывала в Москве, куда отправилась вместе с новорождённым сыном. Там молодая мама и маленький Леон находились под присмотром врачей.



По словам Мисс Москва-2015, о своём разводе она узнала из публикаций СМИ. Она пишет, что не получала документов из суда и, к тому же, знает, что Фарис не пошёл бы на такой шаг.



- Мой муж хороший мусульманин, он не поступил бы так без моего ведома, - уверена Оксана. - Женщина имеет права, и она должна защищать своё положение, чтобы быть примером для других женщин, которые находится в аналогичной ситуации.



Напомним, слухи о разводе Мухаммада V и россиянки Воеводиной появились в середине июля. Информация быстро разлетелась по Сети, и уже все были уверены в том, что непродолжительный брак пары распался. Тогда адвокат Оксаны сообщил, что никаких официальных документов нет и добавил, что слухи распускают провокаторы.



Вскоре, 24 июля, издание «РИА Новости», ссылаясь на сингапурского юриста и личного адвоката монарха, рассказали о существующих документах. Сообщалось, что Фарис, согласно мусульманским законам, трижды произнёс слово «талак», что переводится как «развожусь». После этого суд шариата выпустил соответствующее свидетельство о разводе.



То ли Оксана об этом свидетельстве ничего не знает, то ли его действительно нет. Но ясно одно: она верит своему возлюбленному и верит в то, что любовь между ними до сих пор не погасла.