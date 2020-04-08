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Высокий класс пожароопасности сохраняется в Ростовской области

Высокий класс пожароопасности сохраняется в Ростовской области
Высокая пожароопасность сохраняется в Ростовской области. Пятый класс опасности объявлен в Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Целинском, Сальском, Пролетарском, Песчанокопском, Дубовском, Зимовниковском, Орловском, Багаевском, Семикаракорском, Веселовском, Усть-Донецком, Константиновском, Мартыновском, Мясниковском и Аксайском районах. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовкой области.

Жителей донского региона призывают не разводить костры на природе, быть внимательными в обращении с огнём, не выжигать сухую растительность. Это может привести к непоправимым последствиям.

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