Большинство жителей Ростова-на-Дону стараются не тратить деньги на развлечения
Большинство жителей Ростова-на-Дону стараются не тратить деньги на досуг. Об этом говорят результаты опроса, проведенного редакцией DonDay.

Цены на развлечения в 2026 году продолжают расти. Поэтому 56% опрошенных предпочитают воздерживаться от таких расходов. 21% респондентов планируют потратить на отдых от одной до трех тысяч рублей. Однако на эту сумму особо не разгуляешься. 8% опрошенных каким-то образом укладываются в тысячу рублей.

Лишь 5% жителей Ростова-на-Дону готовы потратить более пяти тысяч рублей на культурные мероприятия, такие как посещение кафе, театров или кинотеатров.

Ранее портал рассказывал о стоимости семейного похода в кино в донской столице. Двухчасовой сеанс обошелся более чем в пять тысяч рублей. Посещение театров обойдется горожанам в два раза дороже. Наиболее доступными остаются катки, но в городе-миллионнике их недостаточно, и люди вынуждены часами стоять в очередях, чтобы покататься.
