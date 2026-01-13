Новости
Девушка-подросток оказалась под колесами пассажирского состава в Ростовской области

Девушка-подросток оказалась под колесами пассажирского состава в Ростовской области, информирует УТ МВД России по СКФО.

Инцидент произошел 10 января на железнодорожном перегоне Каменская - Глубокая. Девушка, не убедившись в безопасности, пересекала железнодорожные пути. В этот момент на путях оказался поезд. Машинист не успел вовремя среагировать, и девушка оказалась под колесами состава.

На место прибыла «скорая». Пострадавшей оказана помощь медиками. Девушка госпитализирована.
