Девушка-подросток оказалась под колесами пассажирского состава в Ростовской области
Девушка-подросток оказалась под колесами пассажирского состава в Ростовской области, информирует УТ МВД России по СКФО.
Инцидент произошел 10 января на железнодорожном перегоне Каменская - Глубокая. Девушка, не убедившись в безопасности, пересекала железнодорожные пути. В этот момент на путях оказался поезд. Машинист не успел вовремя среагировать, и девушка оказалась под колесами состава.
На место прибыла «скорая». Пострадавшей оказана помощь медиками. Девушка госпитализирована.