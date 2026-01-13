Адреса в Ростове, где можно покататься на ватрушках и санках

Фото: нейросеть

В Ростове уже несколько дней держится снежная погода — пора доставать ледянки, санки и ватрушки! В городе множество парков, скверов и рощ, где можно весело провести время за зимними забавами.Популярные городские спуски:- Соловьиная роща (ул. Революционная, 166). Любимый зимний парк ростовчан с естественными склонами — от пологих для малышей до крутых для экстремалов.- Ботанический сад ЮФУ (пер. Ботанический спуск, 7). Огромная территория с живописными склонами. Ватрушки здесь — сплошное удовольствие. Вход: взрослый — 150 руб., детский — 100 руб., до 5 лет бесплатно.- Парк Революции (пл. Театральная, 3). Центральная деревянная горка высотой 5 м. Прокат ватрушек: 150 руб. за 15 минут.- Парк Авиаторов (пр. Шолохова, 26А). Выбор горок на любой вкус — семейные или экстремальные. В снегопад сюда стекаются с тюбингами, санками и даже лыжами.- Парк Вити Черевичкина (ул. Закруткина, 67А). Удобный вариант для жителей центра и Западного района, особенно детская ледяная горка.Парки и рощи для семейного отдыха:- Парк Горького, Кумженская роща, парк Собино, парк «Дружба» (ул. Капустина).- Рощи на Мирном (Майская поляна), у СКА и на Можайской — локальные spots для квартальных посиделок.- Родник Сурб Хач с возвышенностями.- Парк «Плевен» и примыкающий «Сказка» — для прогулок с санками.Горки в жилых районах:- ЗЖМ: балки Рябинина, у школ №110 и №117, «Стройгородок».- Северный: у «Окей», школа №46.- Чкаловский: роща за школой №109 (ул. Стахановского).- Каменка: школьные склоны с уклоном.- Берберовка: уютные природные горки.- Суворовский: снежные насыпи.За пределами города:- Чалтырь (5-й км Ростов–Таганрог, «Дон-25») — высокие снежные склоны.- Александровка — донские горки, куда едут семьями.Не забывайте о безопасности: присматривайте за детьми и заранее проверяйте трассы. Ростовская зима недолгая — хватайте момент для ярких воспоминаний!