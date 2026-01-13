Адреса в Ростове, где можно покататься на ватрушках и санках
В Ростове уже несколько дней держится снежная погода — пора доставать ледянки, санки и ватрушки! В городе множество парков, скверов и рощ, где можно весело провести время за зимними забавами.
Популярные городские спуски:
- Соловьиная роща (ул. Революционная, 166). Любимый зимний парк ростовчан с естественными склонами — от пологих для малышей до крутых для экстремалов.
- Ботанический сад ЮФУ (пер. Ботанический спуск, 7). Огромная территория с живописными склонами. Ватрушки здесь — сплошное удовольствие. Вход: взрослый — 150 руб., детский — 100 руб., до 5 лет бесплатно.
- Парк Революции (пл. Театральная, 3). Центральная деревянная горка высотой 5 м. Прокат ватрушек: 150 руб. за 15 минут.
- Парк Авиаторов (пр. Шолохова, 26А). Выбор горок на любой вкус — семейные или экстремальные. В снегопад сюда стекаются с тюбингами, санками и даже лыжами.
- Парк Вити Черевичкина (ул. Закруткина, 67А). Удобный вариант для жителей центра и Западного района, особенно детская ледяная горка.
Парки и рощи для семейного отдыха:
- Парк Горького, Кумженская роща, парк Собино, парк «Дружба» (ул. Капустина).
- Рощи на Мирном (Майская поляна), у СКА и на Можайской — локальные spots для квартальных посиделок.
- Родник Сурб Хач с возвышенностями.
- Парк «Плевен» и примыкающий «Сказка» — для прогулок с санками.
Горки в жилых районах:
- ЗЖМ: балки Рябинина, у школ №110 и №117, «Стройгородок».
- Северный: у «Окей», школа №46.
- Чкаловский: роща за школой №109 (ул. Стахановского).
- Каменка: школьные склоны с уклоном.
- Берберовка: уютные природные горки.
- Суворовский: снежные насыпи.
За пределами города:
- Чалтырь (5-й км Ростов–Таганрог, «Дон-25») — высокие снежные склоны.
- Александровка — донские горки, куда едут семьями.
Не забывайте о безопасности: присматривайте за детьми и заранее проверяйте трассы. Ростовская зима недолгая — хватайте момент для ярких воспоминаний!