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Большинство новых заболевших коронавирусом зафиксировали в Ростове и Белокалитвинском районе

Большинство новых заболевших коронавирусом зафиксировали в Ростове и Белокалитвинском районе
Больше всего новых зараженных коронавирусом выявили в Ростове и в Белокалитвинском районе. Об этом сообщили в правительстве региона.

По состоянию на 30 мая из 152 новых зараженных 47 человек - из Ростова и 17 - из Белокалитвинского района. В остальных регионах, в том числе, где были вспышки инфекции, зараженных намного меньше.

Всего в регионе - 4 580 инфицированных коронавирусом. Жертвами инфекции стали 38 человек. Еще 27 находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ. Самостоятельно дышать эти пациенты не могут.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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