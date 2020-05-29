Большинство новых заболевших коронавирусом зафиксировали в Ростове и Белокалитвинском районе

Больше всего новых зараженных коронавирусом выявили в Ростове и в Белокалитвинском районе. Об этом сообщили в правительстве региона.По состоянию на 30 мая из 152 новых зараженных 47 человек - из Ростова и 17 - из Белокалитвинского района. В остальных регионах, в том числе, где были вспышки инфекции, зараженных намного меньше.Всего в регионе - 4 580 инфицированных коронавирусом. Жертвами инфекции стали 38 человек. Еще 27 находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ. Самостоятельно дышать эти пациенты не могут.