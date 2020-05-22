Больше всего новых пациентов с коронавирусом на Дону — в Сальском районе
Вспышка заболеваемости COVID-19 в Сальском районе продолжает влиять на общее количество заражённых по Ростовской области. Прошедшие сутки стали одними из немногих, когда наибольшее число инфицированных зарегистрировано за пределами Ростова-на-Дону.
Всего в течение суток в регионе диагноз получили 158 человек. Новые больные зарегистрированы в 22 городах и районах области: 46 — в Сальском районе, 36 — в Ростове, 14 — в Белокалитвинском районе, 10 — в Миллеровском районе, по 7 — в Донецке, Волгодонске и Новошахтинске, 6 — в Гуково, 5 — в Мясниковском районе, 4 — в Шахтах, по 2 — в Таганроге, Весёловском, Аксайском и Тарасовском районах, по 1 — в Каменске-Шахтинском, Батайске, Азовском, Дубовском, Егорлыкском, Каменском, Заветинском и Песчанокопском районах.
За весь период на Дону коронавирусом заразились 3 727 человек. Жертвами инфекции стали 34 человека.