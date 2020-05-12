Большая часть новых заражённых коронавирусом — в Ростове-на-Дону
Фото: Алексей Бойко
В Ростовской области за сутки выявили 78 случаев заражения коронавирсной инфекцией. Всего по состоянию на 14 мая в регионе подтвердили 2 111 фактов инфицирования.
По информации правительства региона, новых заболевших зафиксировали на 21 территории Дона: в Ростове-на-Дону — 27, Белокалитвинском районе — 12, Мартыновском районе — 6, Новошахтинске и Батайске — по 4, Шахтах и Миллеровском районе — по 3, Сальском, Орловском, Каменском, Тарасовском и Мясниковском районах — по 2, Азове, Новочеркасске, Волгодонске, Верхнедонском, Багаевском, Волгодонском, Пролетарском, Дубовском и Семикаракорском районах — по 1.
Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в Ростовской области находятся 7 245 человек, из которых дома на самоизоляции — 7 219.