Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Большая часть новых заражённых коронавирусом — в Ростове-на-Дону

Большая часть новых заражённых коронавирусом — в Ростове-на-Дону
Фото: Алексей Бойко
В Ростовской области за сутки выявили 78 случаев заражения коронавирсной инфекцией. Всего по состоянию на 14 мая в регионе подтвердили 2 111 фактов инфицирования.

По информации правительства региона, новых заболевших зафиксировали на 21 территории Дона: в Ростове-на-Дону — 27, Белокалитвинском районе — 12, Мартыновском районе — 6, Новошахтинске и Батайске — по 4, Шахтах и Миллеровском районе — по 3, Сальском, Орловском, Каменском, Тарасовском и Мясниковском районах — по 2, Азове, Новочеркасске, Волгодонске, Верхнедонском, Багаевском, Волгодонском, Пролетарском, Дубовском и Семикаракорском районах — по 1.

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в Ростовской области находятся 7 245 человек, из которых дома на самоизоляции — 7 219.

Теги: коронавирус в Ростове

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.