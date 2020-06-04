Новые заражённые коронавирусом на Дону — жители 30 городов и районов

Появилась информация о том, в каких населённых пунктах донского региона выявили новых заболевших COVID-19. Данные предоставили в правительстве Ростовской области.По состоянию на 8 июня на Дону зарегистрировали 6 355 заражённых коронавирусом. За последние сутки болезнь подтвердили у 189 человек. Новые пациенты — жители 30 территорий региона: Ростова-на-Дону (75), Белокалитвинского и Чертковского районов (по 12), Таганрога (11), Батайска (9), Миллеровского района (7), Новочеркасска (6), Каменска-Шахтинского и Мясниковского района (по 5), Шахт, Донецка, Зверево и Сальского района (по 4), Волгодонска, Тарасовского и Каменского районов (по 3), Волгодонского, Морозовского, Тацинского, Мартыновского и Багаевского (по 2), Новошахтинска, Обливского, Ремонтненского, Зерноградского, Кагальницкого, Родионово-Несветайского, Куйбышевского и Песчанокопского районов (по 1).