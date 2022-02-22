Более ста суден застряли в Азовском море из-за приостановления судоходства

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В Азовском порту застряли более 100 суден из-за приостановления судоходства. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе Росморречфлота.- В морских портах Азовского моря находятся 153 судна, - уточнили в ведомстве.Еще 44 судна ожидали входа в Азовское море из Керченского пролива. Еще 12 находились в районе ожидания в Таганрогском заливе. При этом черноморские порты России работают в штатном режиме.Напомним, судоходство в Азовском море приостановили с 4 часов 24 февраля до особого распоряжения.