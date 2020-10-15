Более ста кустов сирени высадили в ростовском парке «Дружба»

В связи с действующими ограничительными мерами по предотвращению распространения вирусных инфекций среди населения в Ростовской области осенний день древонасаждения прошел в особом режиме.Подрядная организация высадила закупленные депутатами Заксобрания донского региона саженцы, соблюдая все меры безопасности. Так, в ростовском парке «Дружба» появилось более ста кустов сирени. Высаженные деревья передали на баланс администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону.- Работы по озеленению парка «Дружба» депутаты Законодательного собрания донского региона проводят с 2017 года. За этот период высажено более 800 растений, в числе которых - туи, липы, рябины и клены. После неприятной ситуации с 30 туями, которые замерзли зимой, мы с помощью специалистов Ботанического сада ЮФУ отобрали пробы земли. В результате проведенного анализа было определено, что к данному виду почвы наиболее подходит туя «Восточная». В прошлом году мы высадили около 260 туй этого вида и в течение года следили и ухаживали за деревьями. Ворошиловский район своими силами восстановил и сделал новые дорожки, лавочки и освещение. Получилась новая тихая зона, которой пользуются семьи с детьми, - рассказал зампредседателя Законодательного собрания Ростовской области - председатель комитета по строительству Александр Скрябин.Народный избранник отметил, что решение высадить в этом году именно сирень приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.