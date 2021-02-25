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Более полутора тысяч человек находятся в ковидных госпиталях Ростовской области

Более полутора тысяч человек находятся в ковидных госпиталях Ростовской области
В Ростовской области число пациентов с COVID-19, получающих стационарное лечение, составило 1 634 человека. За сутки с 25 по 26 февраля их число снизилось на 77 человек.

Всего от коронавируса выздоровели 62 838 дончан, из которых 319 получили отрицательные тесты за последние 24 часа. Снизилось и количество пациентов, нуждающихся в искусственном обеспечении кислородом. К неинвазивным аппаратам ИВЛ подключены 133 человека, а к инвазивным - 25. Последние находятся в медикаментозной коме и получают кислород через трахейную трубку. Остальные пациенты могут двигаться - легкие обеспечивают кислородом с помощью масок и мундштуков.

Вместе с тем число инфицированных продолжает снижаться. За прошедшие сутки специалисты выявили 285 случаев инфицирования - минимальное значение за несколько последних месяцев. Всего за период пандемии вирус подхватили 72 464 человека.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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