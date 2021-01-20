Более 80% жителей Ростовской области, зараженных ковид, победили инфекцию

С начала пандемии коронавирус побороли 49 523 человека в Ростовской области, что составляет 82,7% от числа всех заболевших. За сутки с 21 по 22 января медики вылечили еще 327 человек.Инфицированных дончан при этом не становится меньше. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 391 человек, а общее количество зараженных достигло 60 269.В ковидных госпиталях врачи лечат 2 896 человек, из которых 214 находятся в тяжелом состоянии. Такие пациенты не могут самостоятельно дышать, поэтому их подключают к аппаратам ИВЛ.Под наблюдением медицинских сотрудников находятся 28 362 человека с подозрениями на коронавирус. Они находятся на самоизоляции. Те, у кого нет возможности самоизолироваться, помещены в стационары.