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Более 80% жителей Ростовской области, зараженных ковид, победили инфекцию

Более 80% жителей Ростовской области, зараженных ковид, победили инфекцию
С начала пандемии коронавирус побороли 49 523 человека в Ростовской области, что составляет 82,7% от числа всех заболевших. За сутки с 21 по 22 января медики вылечили еще 327 человек.

Инфицированных дончан при этом не становится меньше. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 391 человек, а общее количество зараженных достигло 60 269.

В ковидных госпиталях врачи лечат 2 896 человек, из которых 214 находятся в тяжелом состоянии. Такие пациенты не могут самостоятельно дышать, поэтому их подключают к аппаратам ИВЛ.

Под наблюдением медицинских сотрудников находятся 28 362 человека с подозрениями на коронавирус. Они находятся на самоизоляции. Те, у кого нет возможности самоизолироваться, помещены в стационары.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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