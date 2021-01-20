Более 60 тысяч жителей Ростовской области заболели коронавирусом

В Ростовской области с начала пандемии коронавирусом заболели 60 269 человек. Из них 391 подхватил инфекцию за сутки с 21 по 22 января.По количеству новых зараженных Ростовская область находится на пятом месте. На лидирующих позициях остаются Москва (3 037 человек), Санкт-Петербург (3 104) и Московская область (1 142). Нижегородская занимает четвертое место — там инфицирован 491 житель.Увеличилось и количество умерших от COVID-19. Патологоанатомы зарегистрировали еще 26 летальных случаев пациентов с коронавирусом. По информации портала стопкоронавирус.рф, всего за период пандемии скончались 2 448 человек.