В Ростове определили места для крещенских купаний



В Ростове-на-Дону определили места, где верующий смогут искупаться в Крещение. Для жителей донской столицы определили восемь пунктов, где будут стоять священнослужители и дежурить спасатели.



Крещение Господне празднуется с 18 на 19 января. В субботу у ростовчан будет возможность окунуться в Северном водохранилище (проспект Космонавтов — улица Капустина). Водоём будет открыт с 19:30 до 22 часов.



В этот же день с 11 до 13 часов можно прийти к источнику на территории Свято-Иверского женского монастыря на улице Неклиновской.



Купель на территории Преполовенского храма будет работать с 11 до 19 часов.



Жителей Советского района приглашают к Серафимовскому источнику в ботаническом саду ЮФУ с 14:30 до 15:30.



С 18 до 1 часу можно подойти к церковному монастырю «Сурб Хач» на улице Баграмяна.



В воскресенье 19 января с 11 до 13 часов будет действовать водоём на Ростовском море у Храма Веры, Надежды, Любви и матери их Софии на улице Прокофьева.



Для любителей ночных купаний организовали источник на территории Свято-Иверского женского монастыря на улице Неклиновской. Желающие скупаться приглашаются 2 до 5 часов.



В течение получаса с 5 до 5:30 можно прийти к Храму святого великомученника Георгия Победоносца на проспекте Коммунистическом.



Жители Западного микрорайона придут к Гремучему источнику вблизи храма преподобного Серафима Саровского. Он будет действовать с 10:30 до 11:30.



На целый день будет организована работа купели на территории Преполовенского храма не Всесоюзной. Время работы — с 9 до 21 часа, включая ночное время.