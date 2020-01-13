В Ростове определили места для крещенских купаний
В Ростове-на-Дону определили места, где верующий смогут искупаться в Крещение. Для жителей донской столицы определили восемь пунктов, где будут стоять священнослужители и дежурить спасатели.
Крещение Господне празднуется с 18 на 19 января. В субботу у ростовчан будет возможность окунуться в Северном водохранилище (проспект Космонавтов — улица Капустина). Водоём будет открыт с 19:30 до 22 часов.
В этот же день с 11 до 13 часов можно прийти к источнику на территории Свято-Иверского женского монастыря на улице Неклиновской.
Купель на территории Преполовенского храма будет работать с 11 до 19 часов.
Жителей Советского района приглашают к Серафимовскому источнику в ботаническом саду ЮФУ с 14:30 до 15:30.
С 18 до 1 часу можно подойти к церковному монастырю «Сурб Хач» на улице Баграмяна.
В воскресенье 19 января с 11 до 13 часов будет действовать водоём на Ростовском море у Храма Веры, Надежды, Любви и матери их Софии на улице Прокофьева.
Для любителей ночных купаний организовали источник на территории Свято-Иверского женского монастыря на улице Неклиновской. Желающие скупаться приглашаются 2 до 5 часов.
В течение получаса с 5 до 5:30 можно прийти к Храму святого великомученника Георгия Победоносца на проспекте Коммунистическом.
Жители Западного микрорайона придут к Гремучему источнику вблизи храма преподобного Серафима Саровского. Он будет действовать с 10:30 до 11:30.
На целый день будет организована работа купели на территории Преполовенского храма не Всесоюзной. Время работы — с 9 до 21 часа, включая ночное время.