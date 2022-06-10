Более 100 пород собак приняли участие в выставке в Ростове

Фото: РостовРу

В Ростове 12 июня прошла выставка собак. Мероприятие было организовано клубом собаководства «Виват» и прошло в СКЦ «Монарх». Под открытым небом выступили собаки – представители более 100 пород.Судьи оценивали каждого конкурсанта согласно определенным критериям: зубы, стойка, походка, послушание и уровень дрессировки. Однако для каждой породы есть и индивидуальные требования: например, для овчарки и корги будут совершенно разные требования к стрижке шерсти, окрасу.Отдельные классы существуют и внутри монопородной группы: это класс для еще совсем малышей baby (с 3 до 6 месяцев), классы puppy (с 6 до 9 месяцев), junior (с 9 до 18 месяцев), intermediate (с 15 до 24 месяцев), open (с 15 месяцев), а также класс veteran для собак от 8 лет.Перед выставкой собаки долго работают с кинологами, или как их называют собаководы, хэндлерами. Специалисты обучают животных не только трюкам, но и правильной стойке и даже бегу по стандарту.- Время, которое собака проведет с кинологом, зависит от самого животного: кто-то, как говорят, родился на ринге, кому-то дрессировка дается тяжелее из-за различных проблем с психикой: трусливые или слишком активные собаки тренируются дольше и тяжелее. Но есть породы, которые тренировать легче, чем другие. Это породы более «квадратного» формата – мопсы, французские бульдоги. Также быстро и приятно на ринге работать с немецкими овчарками, - рассказала Ольга, участница выставки и победительница группы "Такса стандартная гладкошерстная".В тридцатиградусную ростовскую жару хозяева поили своих собак из мисочек или даже из бутылок, а также старались укрываться в тени деревьев. Многие участники выставки отдыхали вместе с питомцами прямо на траве, расстелив пледы.Для победителей каждой группы были приготовлены кубки и сертификаты, а также пьедесталы, на которых хозяева с гордостью представили своих чемпионов.