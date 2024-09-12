Боец СВО из Республики Марий Эл пропал в Ростовской области

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В Ростовской области без вести пропал 40-летний боец СВО. О судьбе Александра Матвеева ничего не известно с 22 июля.Мужчину призвали на спецоперацию из города Волжска Республики Марий Эл. Он закреплен за воинской частью 1308. Последний раз Александр выходил на связь с родными, когда находился в донском регионе.Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат или полицию. Любая информация может помочь отыскать пропавшего мужчину.