Под Ростовом уже почти 24 часа продолжается масштабный природный пожар

Фото: Donday

В окрестностях Ростова-на-Дону уже почти 24 часа продолжается масштабный природный пожар. Огонь вспыхнул вечером первого апреля неподалеку от микрорайона Солнечный в Батайске.По свидетельству очевидцев, пламя, охватившее заросли камыша в районе Солнечного, все еще не локализовано. Плотные клубы темного дыма видны издалека, даже из западных районов Батайска, а частицы сгоревших растений достигают центра города.Местные жители выражают недовольство сильным запахом гари и слоем пепла, покрывающим их имущество. Граждане опасаются, что разлетающийся пепел может стать причиной новых очагов возгорания в частном секторе.Официальные комментарии от уполномоченных органов пока отсутствуют.