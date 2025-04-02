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Под Ростовом уже почти 24 часа продолжается масштабный природный пожар

Под Ростовом уже почти 24 часа продолжается масштабный природный пожар
В окрестностях Ростова-на-Дону уже почти 24 часа продолжается масштабный природный пожар. Огонь вспыхнул вечером первого апреля неподалеку от микрорайона Солнечный в Батайске.

По свидетельству очевидцев, пламя, охватившее заросли камыша в районе Солнечного, все еще не локализовано. Плотные клубы темного дыма видны издалека, даже из западных районов Батайска, а частицы сгоревших растений достигают центра города.

Местные жители выражают недовольство сильным запахом гари и слоем пепла, покрывающим их имущество. Граждане опасаются, что разлетающийся пепел может стать причиной новых очагов возгорания в частном секторе.

Официальные комментарии от уполномоченных органов пока отсутствуют.
Фото: Donday
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