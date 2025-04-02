В Ростовской области родные ищут пропавшую без вести девушку уже 14 лет

Фото: поисковый отряд

В Ростовской области уже 14 лет ведутся поиски пропавшей без вести девушки. Последний раз Дарью Зубцову видели 27 июня 2011 года.Тогда 17-летняя девушка ушла из дома в СНТ «Энергетик» в Романовской станице и не вернулась. Ее родные, друзья и близкие начали поиски. Они обратились за помощью к полиции и волонтерским отрядам. Несмотря на прошедшие годы, семья не прекращает надеяться и продолжает искать. В этом году Дарье исполнилось бы 32 года.Приметы: рост – 170 см, худощавое телосложение, светлые волосы, серо-голубые глаза.Последний раз ее видели в черно-красном раздельном купальнике, черной майке, черной юбке в горох и черных сланцах.Если у вас есть информация о местонахождении Дарьи, сообщите по телефону: 112.