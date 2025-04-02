Появились фото поврежденной девятиэтажки в Таганроге после атаки беспилотников

Фото: Новости Таганрога

В социальных сетях публикуют фотографии поврежденной девятиэтажки в Таганроге. В результате атаки БПЛА в доме на улице Лизы Чайкиной, 57 выбило остекление во многих квартирах.На месте происшествия ввели режим чрезвычайной ситуации. Муниципальной комиссии предстоит оценить ущерб. Здание от коммуникаций не отключили. Несущие конструкции также не были повреждены.Всего в ночь на 2 апреля силы ПВО уничтожили 93 беспилотника. Из них 87 были сбиты над Курской областью, четыре - над Ростовской областью и два - над Белгородской областью.