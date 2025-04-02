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В Ростовской области мужчина застрелил собаку прямо в будке

В Ростовской области мужчина застрелил собаку прямо в будке
В Ростовской области пса застрелили прямо в будке. Об этом шокирующем инциденте стало известно благодаря информации, опубликованной на портале «К Вашим услугам», со ссылкой на волонтера Анну.

Происшествие случилось в поселке Поповка, находящемся в городе Шахты, по адресу: улица Стрельникова, 73. Владельцы собаки нашли своего раненого питомца в его домике 25 марта. Обеспокоенные хозяева повезли раненого пса в больницу.

Оказалось, что собака не нравилась одному проживающему по соседству мужчине. В какой-то момент неприязнь переросла в ярость, и мужчина решил расправиться с животным.

Местный житель застрелил пса прямо в его будке. Мужчина, вероятно, рассчитывал, что гибель собаки никто не заметит.

В ветеринарной клинике врачи пытались стабилизировать его состояние. Несмотря на усилия специалистов, спасти питомца не удалось.
Фото: К Вашим услугам
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