Государственные награды вручили семьям бойцов из Новошахтинска
В Новошахтинске власти объявили о присвоении орденов Мужества шести гражданам города, павшим при исполнении служебного долга.
Первого апреля в администрации Новошахтинска состоялась церемония передачи государственных наград родственникам погибших военных.
К орденам Мужества посмертно представлены Александр Батищев, Вадим Савичев, Руслан Апухтин, Владимир Бондарев, Александр Курдюков и Алексей Тимошенко.
Помимо этого, рядовой Алексей Тимошенко был отмечен медалью Жукова и знаком отличия ордена Святого Георгия IV степени.