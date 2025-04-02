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Государственные награды вручили семьям бойцов из Новошахтинска

Государственные награды вручили семьям бойцов из Новошахтинска

В Новошахтинске власти объявили о присвоении орденов Мужества шести гражданам города, павшим при исполнении служебного долга.

Первого апреля в администрации Новошахтинска состоялась церемония передачи государственных наград родственникам погибших военных.

К орденам Мужества посмертно представлены Александр Батищев, Вадим Савичев, Руслан Апухтин, Владимир Бондарев, Александр Курдюков и Алексей Тимошенко.

Помимо этого, рядовой Алексей Тимошенко был отмечен медалью Жукова и знаком отличия ордена Святого Георгия IV степени.
Фото: администрация Новошахтинска
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