В Ростове из-за предстоящих заморозков продолжат отопительный сезон

— Согласно прогнозам Гидрометцентра, на следующей неделе возможно понижение температуры до отрицательных значений. Поэтому отопительный сезон пока не будет прекращен, — сообщил Станислав Марченко.

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В Ростове отопительный сезон продолжается из-за ожидаемых холодов. Об этом заявил заместитель главы города по ЖКХ Станислав Марченко 2 апреля.Жители Ростова в соцсетях массово жаловались на проблемы с отоплением. Они отмечали, что температура в городе стабилизировалась на уровне +8 градусов. Это является основным аргументом для завершения отопительного сезона. Однако городская администрация предупредила горожан о возможном похолодании.Жители, которым хотят отключить отопление, могут составить протокол и передать его в ресурсоснабжающую организацию.