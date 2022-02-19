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Блогер из Таганрога Екатерина Диденко сразится на ринге с телеведущей Даной Борисовой

Блогер из Таганрога Екатерина Диденко сразится на ринге с телеведущей Даной Борисовой
Известный блогер из Таганрога Екатерина Диденко сразится на ринге с телеведущей Даной Борисовой. О подготовке к бою ММА (прим. - смешанные боевые искусства) аптечный ревизорро рассказала в своих сторис на странице в «Инстаграме» 20 февраля. Девушки встретятся на ринге в рамках шоу-лиги «Наше дело».

Телеведущая давно объявила об участии в необычном шоу. Однако о своей сопернице узнала на днях. В сторис Дана назвала имя аптечного блогера и напомнила о трагической истории гибели ее мужа. В ответ Диденко опубликовала видео, на котором тренируется на ринге.

- Пока Дана Борисова вовсю занимается рассуждениями в сторис, я готовлюсь к бою, - подписала ролик таганроженка.

Ответ не заставил долго ждать. Телеведущая отметила, что Диденко рассуждает в сториз больше всех. При этом Дана тоже опубликовала видео, на котором занимается с чемпионкой мира и Европы по боксу и кикбоксингу Светланой Андреевой. С кем тренируется Диденко, пока не известно.

В новом сезоне шоу-промоушена вместо одного победителя будет три. Гран-при распределят по весовым категориям. Победитель каждого дивизиона получит серьезный денежный приз. Не исключено, что одним из призеров станет Борисова или Диденко. Однако для чего участвовать в жестокой битве мамам несовершеннолетних детей, непонятно. Очевидно лишь, что словесная битва уже точно началась.
Фото: из инстаграма Екатерины Диденко и Даны Борисовой.
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