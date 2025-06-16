В Ростовской области работа мясокомбината снова остановлена из-за скотомогильника
В Ростовской области работа мясокомбината снова остановлена из-за обнаружения скотомогильника на его территории. Информация об этом была опубликована на сайте Россельхознадзора 16 июня.
Согласно данным ведомства, деятельность мясоперерабатывающего предприятия ООО «Конгресс-555» была приостановлена судом на 30 суток.
Ранее портал DonDay сообщал, что в феврале 2025 года на территории предприятия были найдены останки крупного рогатого скота, включая черепа, кости и конечности, общим весом более 20 тонн.
Тогда работа компании была приостановлена через суд на месяц. Однако в июне выяснилось, что ООО не выполнило предписания, и скотомогильник до сих пор существует. В связи с этим деятельность предприятия снова приостановлена на месяц.
"Управление Россельхознадзора немедленно направило решение суда в службу судебных приставов для принудительного исполнения. В настоящее время судебным приставом-исполнителем в соответствии с КоАП РФ произведено опечатывание помещений, мест хранения продукции и наложение пломб", - заявили в ведомстве.