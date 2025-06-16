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В Ростовской области работа мясокомбината снова остановлена из-за скотомогильника

В Ростовской области работа мясокомбината снова остановлена из-за скотомогильника

В Ростовской области работа мясокомбината снова остановлена из-за обнаружения скотомогильника на его территории. Информация об этом была опубликована на сайте Россельхознадзора 16 июня.

Согласно данным ведомства, деятельность мясоперерабатывающего предприятия ООО «Конгресс-555» была приостановлена судом на 30 суток.

Ранее портал DonDay сообщал, что в феврале 2025 года на территории предприятия были найдены останки крупного рогатого скота, включая черепа, кости и конечности, общим весом более 20 тонн.

Тогда работа компании была приостановлена через суд на месяц. Однако в июне выяснилось, что ООО не выполнило предписания, и скотомогильник до сих пор существует. В связи с этим деятельность предприятия снова приостановлена на месяц.

"Управление Россельхознадзора немедленно направило решение суда в службу судебных приставов для принудительного исполнения. В настоящее время судебным приставом-исполнителем в соответствии с КоАП РФ произведено опечатывание помещений, мест хранения продукции и наложение пломб", - заявили в ведомстве.
Фото: Donday
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