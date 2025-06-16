В Ростовской области в ДТП пострадал 17-летний пассажир иномарки

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В Неклиновском районе Ростовской области 15 июня случилось ДТП, в котором пострадал 17-летний подросток, ехавший в иномарке.По предварительным данным, 42-летний водитель "БМВ" не справился с управлением. Автомобиль, двигаясь с превышением скорости, ушел в занос на обочине и перевернулся.Как сообщили в ГИБДД Ростовской области, в результате инцидента несовершеннолетний пассажир получил травмы. Его доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.