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В Ростовской области в ДТП пострадал 17-летний пассажир иномарки

В Ростовской области в ДТП пострадал 17-летний пассажир иномарки
В Неклиновском районе Ростовской области 15 июня случилось ДТП, в котором пострадал 17-летний подросток, ехавший в иномарке.

По предварительным данным, 42-летний водитель "БМВ" не справился с управлением. Автомобиль, двигаясь с превышением скорости, ушел в занос на обочине и перевернулся.

Как сообщили в ГИБДД Ростовской области, в результате инцидента несовершеннолетний пассажир получил травмы. Его доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: Donday
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