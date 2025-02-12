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В Ростове реставрация Пушкинской начнется не раньше 2026 года

В Ростове реставрация Пушкинской начнется не раньше 2026 года
В Ростове благоустройство Пушкинской аллеи начнется не раньше 2026 года. Об этом корреспонденту Donday сообщили в Департаменте ЖКХ. 

Последние шесть лет местные жители жалуются на состояние аллеи: сломанные лавочки, отломанные ножки, дыры, ямы в плитке и неработающее освещение.

Длина аллеи составляет около четырех километров, и почти каждая скамейка имеет дефекты. Провалы в плитке скапливают грязь и воду, а оборванные провода создают опасность для прохожих. 

В 2024 году на аллее высадили тысячи тюльпанов, но их красота быстро увяла, обнажив проблемы улицы.

В администрации города сообщили, что благоустройство аллеи начнется не раньше 2026 года при наличии финансирования. 

Жители считают, что средства, потраченные на однолетние растения, лучше было направить на ремонт освещения и благоустройство аллеи. Это сделало бы город более безопасным и привлекательным для туристов круглый год.
Фото: Дондей
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