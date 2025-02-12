В Ростове реставрация Пушкинской начнется не раньше 2026 года

Фото: Дондей

В Ростове благоустройство Пушкинской аллеи начнется не раньше 2026 года. Об этом корреспонденту Donday сообщили в Департаменте ЖКХ.Последние шесть лет местные жители жалуются на состояние аллеи: сломанные лавочки, отломанные ножки, дыры, ямы в плитке и неработающее освещение.Длина аллеи составляет около четырех километров, и почти каждая скамейка имеет дефекты. Провалы в плитке скапливают грязь и воду, а оборванные провода создают опасность для прохожих.В 2024 году на аллее высадили тысячи тюльпанов, но их красота быстро увяла, обнажив проблемы улицы.В администрации города сообщили, что благоустройство аллеи начнется не раньше 2026 года при наличии финансирования.Жители считают, что средства, потраченные на однолетние растения, лучше было направить на ремонт освещения и благоустройство аллеи. Это сделало бы город более безопасным и привлекательным для туристов круглый год.